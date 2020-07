Calcio: sofferenza meniscale, Vecino finisce sotto i ferri

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Stagione finita per il centrocampista dell'Inter Matias Vecino. Il centrocampista, che dalla ripresa del calcio ha giocato solo pochi minuti contro Bologna e Verona, sarà operato domani al ginocchio destro per "sofferenza meniscale". Ad annunciarlo è il club nerazzurro.

''Nella giornata di domani - si legge in una nota del club - Matias Vecino si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, ad intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza meniscale''. (ANSA).