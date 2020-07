Basket: Roberto Allievi presidente della Pallacanestro Cantù

(ANSA) - CANTÙ, 20 LUG - Roberto Allievi è il nuovo presidente della Pallacanestro Cantù, al posto del dimissionario Davide Marson, che ha condotto la storica società sportiva in questi difficili mesi dopo la "fuga" di Dmitry Gerasimenko.

Per Cantù è un ritorno al glorioso passato: Roberto Allievi, che ha ricoperto anche la carica di presidente della Legabasket dal 1994 al 1996, è figlio del mitico "sciur Aldo", colui che tra gli anni Sessanta e Novanta ha creato il mito della pallacanestro brianzola.

"Sono onorato - commenta Allievi - di aver ricevuto questo consenso da parte di tutto il CdA, significa che c'è fiducia sulla mia persona e sul mio progetto, che avrò modo di consolidare e portare avanti, dopo diciotto mesi di ottimo lavoro. Sono pronto e siamo pronti per mettere le basi del futuro". (ANSA).