Banco Bpm: sprint in Piazza Affari dopo congelamento (+7%)

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Corre Banco Bpm in Piazza Affari dopo un congelamento per eccesso di rialzo. Il titolo dell'ex-Popolare guadagna il 7,44% a 1,5 euro. Nelle sale operative si sottolinea come il Gruppo frutto della fusione tra Banco Popolare e Bpm sia il centro del prossimo risiko bancario, sia in caso di fallimento dell'Ops di Intesa (-0,06%) su Ubi (+12,4%), che si allineano al valore dopo il rilancio, sia per una possibile integrazione con Mps (+7%) o con Unicredit (-0,73%). (ANSA).