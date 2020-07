Azzolina visita scuola a Milano, presidio protesta

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Piccolo presidio di protesta a Milano fuori dall'istituto comprensivo Riccardo Massa dove la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha deciso di fare una visita prima di partecipare al tavolo regionale lombardo per la ripresa dell'anno scolastico a settembre, dopo l'epidemia.

Circa una quindicina di persone si sono presentate fuori dalla scuola con due striscioni con le scritte, 'Più fondi per spazi, docenti e mobilità' e 'Futura umanità. Priorità alla scuola', per chiedere "da settembre tutte le scuole di ogni ordine e grado in presenza - come ha spiegato una portavoce del Comitato Priorità alla Scuola, che ha promosso l'iniziativa insieme al Coordinamento dei collettivi studenteschi -, oltre che tutele per i precari. Inoltre chiediamo alla ministra Azzolina di sollecitare la Regione Lombardia a determinare le linee guida per gli 0-6 anni". (ANSA).