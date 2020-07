Tiro a volo: piattelli infranti di notte, piace test Lonato

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Un sabato notte di tiro a volo, di fossa olimpica, sulle pedane del Tav Concaverde di Lonato che chiude la prima giornata del Perazzi Champion, kermesse che è un'autentica 'classica' di questo sport. L'All Star Game, prima delle due gare alla luce dei fari, ha riproposto la formula della finale a 25 piattelli, messa da parte dopo l'Olimpiade di Londra 2012, ma rimasta nel cuore di moltissimi tiratori.

Daniele Resca, carabiniere di Pieve di Cento, campione del mondo 2017 a Mosca, con il punteggio di 25/25 ha battuto allo spareggio per 1-0 il compagno in azzurro Valerio Grazini. Terzo posto per lo spagnolo Alberto Fernandez (24/25), iridato 2010 e 2018.

Nel Trofeo Perazzi Trap Mixed Team, disciplina che debutterà nel programma olimpico il prossimo anno a Tokyo, si è imposta la coppia composta da Sofia Littamè, 18enne padovana di Baone e da Valerio Grazini, 27 anni, di Viterbo. Con 45/50 hanno battuto nell'ordine il duo Gaia Ragazzini-Daniele Resca e Beatriz Martinez Sordo-Alberto Fernando Munoz.

"Orari più da movida che d'attività agonistica. - è il commento del presidente della Fitav Luciano Rossi - Devo confessare che ero scettico su queste gare in notturna, alla luce artificiale, ma devo ricredermi. Sono stato conquistato dalla spettacolarità dei 'fumetti' dei piattelli colpiti e dall'abilità dai campioni in pedana che si sono superati nelle difficoltà ambientali". (ANSA).