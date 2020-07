Morta Giulia Maria Crespi, fondatrice del Fai

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - E' morta all'età di 97 anni morta Giulia Maria Crespi, la fondatrice del Fai - Fondo Ambiente Italiano. Nata nel 1923, ha attraversato il Novecento da protagonista. Nel 1962, con l'appoggio del padre Aldo, entrò nella gerenza del Corriere della Sera, partecipando in modo attivo alla gestione e impegnandosi di persona - fu soprannominata 'la zarina' - nella battaglia per l'ammodernamento del giornale, chiamando a dirigerlo Piero Ottone. L'anno dopo, licenziato, se ne andò Indro Montanelli per fondare Il Giornale.

Nel 1974 lasciò il Corsera, dopo aver ceduto quote della proprietà a Gianni Agnelli e Angelo Moratti e poi liquidato il resto ad Andrea Rizzoli, occupandosi della Fondazione Crespi Morbio per Famiglie Numerose e di Italia Nostra, dove conobbe Renato Bazzoni. Con lui, Alberto Predieri e Franco Russoli nel 1975 fondò il Fai - Fondo Ambiente Italiano, dotandolo personalmente dei primi 500 milioni di lire e donando all'associazione il primo bene, il Monastero romano-longobardo di Torba (VA), nel 1976 "Giulia Maria, a cui mi legava un rapporto di schietta amicizia, è stata una lucida esponente di quella imprenditoria cui la nostra terra deve molto del suo sviluppo e della sua capacità di confronto con l'Europa" ha scritto il sindaco Giuseppe Sala. "Il Fai, grazie a lei - ha riconosciuto -, è un modello per tutto il mondo di quella cura che il nostro Paese merita. Deve essere nostro impegno fare in modo che la sua lezione non vada perduta"." Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di Giulia Maria Crespi, fondatrice e presidente onorario del Fai, donna colta e sensibile, imprenditrice lombarda che ha dedicato la propria vita alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale" hanno aggiunto il presidente Attilio Fontana e l'assessore regionale alla Cultura Stefano Bruno Galli. (ANSA).