Disperso in lago Lecchese, trovato corpo

(ANSA) - OGGIONO (LECCO), 19 LUG - E' stato trovato dopo un paio di ore di ricerche da parte dei soccorritori il corpo di un uomo di 34 anni che si era tuffato nel lago di Annone in provincia di Lecco.

La vittima, di origini sudamericane, era residente nel Milanese. Aveva raggiunto alcuni amici al campeggio di Oggiono per una festa. L'allarme è stato dato da loro quando non l'hanno più rivisto riemergere. La mobilitazione per le ricerche ha interessato vigili del fuoco - con l'ausilio di un elicottero - carabinieri e sommozzatori giunti da Milano, sul posto anche il 118.