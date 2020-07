Cade in monopattino in zona Movida Milano, non grave

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Un ragazzo di 23 anni è stato soccorso la notte scorsa intorno alle 5 in via De Cristoforis,vicinoi s Corso Como, zona della Movida milanese, perché ha avuto un incidente a bordo di un monopattino elettrico.

Gli operatori del 118 l'hanno soccorso in una via vicina e l'hanno portato in ospedale, al Fatebenefratelli, dove le sue condizioni sono apparse lievi (aveva preso una botta in testa) tanto che è stato dimesso poco dopo. Si tratta del terzo incidente in meno di tre giorni: una donna in monopattino che si è scontrata con un furgone per non aver rispettato una precedenza è in rianimazione all'ospedale Niguarda il 17 luglio. Il 18 è stato un ragazzo a cadere dal mezzo ferendosi in modo non grave.