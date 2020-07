Annega dopo un bagno nel fiume

(ANSA) - PIACENZA, 19 LUG - Un uomo di 49 anni, residente in provincia di Cremona, è morto questa mattina in Valtrebbia, in provincia di Piacenza, annegando nell'acqua del fiume. Da una prima ricostruzione, pare che non sia riemerso dopo un tuffo in acqua. Gli amici che erano con lui hanno subito chiamato i soccorsi: sul posto vigili del fuoco, il soccorso alpino e il 118.

Estratto dall'acqua del Trebbia, sono iniziate la manovre di rianimazione in una piccola spiaggia dove poco dopo è atterrata anche l'eliambulanza di Parma. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto per le indagini i carabinieri della Compagnia di Bobbio.