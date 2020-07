Torna sul palco il trombettista che commosse Italia nel Covid

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - Giovedì 23 luglio Raffaele Kohler si esibirà sul palco del parco di Villa Calvi a Cantù, nel Comasco, per la quarta edizione del Festival Storie di Cortile.

Ma prima, il trombettista diventato famoso nel mondo per il video diventato virale in cui durante il lockdown suona dalle grate della finestra di casa a Milano una commovente versione di 'O mia bela Madunina', farà una esibizione itinerante per ringraziare chi ha aiutato ad affrontare l'emergenza Coronavirus. All'ospedale Sant'Antonio Abate e nelle intenzioni anche alla mensa di solidarietà di via Cimarosa, alla caserma dei Carabinieri, alla Croce Rossa e alla Caritas, per citare alcune tappe.

"E' stato tutto strano nel lockdown - ha spiegato alla Provincia di Como -: è stata la prima volta in cui mi sono trovato coinvolto in una cosa così virale, ma mi ha fatto piacere perché ha avuto una connotazione positiva", con oltre 500 mila visualizzazioni su YouTube.

"Ha fatto il giro del mondo - ha aggiunto -. Mi sono arrivati messaggi dall'Iran e dagli Stati Uniti" e "ho mantenuto a lungo questo appuntamento ogni sera alle 18", con diretta Facebook e musica diversa dai canti alpini a Battiato a Edith Piaf.

A Villa Calvi si esibirà con Andrea Parodi e i Borderlobo, di cui è trombettista. (ANSA).