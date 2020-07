Tamponamento sulla A4 nel Bergamasco, oltre 7 km di coda

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - Un tamponamento fra diversi veicoli si è verificato questa mattina intorno alle 9:30 sull'autostrada A4 fra Bergamo e Grumello in direzione Venezia.

Sul posto sono arrivati polstrada e soccorsi. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero feriti gravi. Al momento si sono formati sette chilometri di coda sull'autostrada trafficata per le tante persone che stanno andando verso il mare. (ANSA).