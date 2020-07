In Lombardia 88 positivi e 10 decessi

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - Con 9.054 tamponi effettuati sono 88 i nuovi casi positivi registrati oggi in Lombardia (di cui 9 a seguito di test sierologici e 15 'debolmente positivi').

Rimangono 22 i ricoverati in terapia intensiva e 149 negli altri reparti (dieci meno di ieri). Sono invece 10 i decessi, il cui numero complessivo sale a 16.788. Fra i positivi, 29 si sono registrati a Bergamo, 24 a Milano (di cui 11 in città), 9 a Brescia e 8 a Lodi.