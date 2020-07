Fonseca "4/o posto difficile, ora conta solo l'Inter"

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Il quarto posto è molto difficile, bisogna essere onesti. Per noi la cosa importante adesso è la partita con l'Inter, non dobbiamo pensare ad altro, solo alla gara di domani". Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia dell'impegno con i nerazzurri di Conte. Fonseca poi esclude problemi con Zaniolo, richiamato nel corso della gara col Verona: "Non c'è nessuno problema con lui, dopo ho parlato con lui ed è tutto ok. Abbiamo piena fiducia in Zaniolo, è un giocatore importante per noi. Qui non c'è nessun problema come invece si dice all'esterno, la squadra ha fiducia ed è serena".

Infine, sull'impiego di Smalling, il portoghese non si sbilancia: "È stato infortunato, ha fatto pochi allenamenti con la squadra, vediamo come si sente, se è pronto o no". (ANSA).