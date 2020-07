Felice Maniero, depositato ricorso in appello

(ANSA) - BRESCIA, 18 LUG - L'avvocato di Felice Maniero ha depositato in Corte d'Appello a Brescia il ricorso contro la condanna a quattro anni incassata in primo grado dall'ex boss del Brenta per maltrattamenti sulla compagna Marta Bisello che per 26 anni è stata al suo fianco. "Abbiamo contestato la ricostruzione dei fatti anche alla luce della testimonianza della figlia della coppia" spiega l'avvocato Luca Broli, difensore di Maniero. L'ex boss del Brenta di trova in carcere a Sollicciano (Firenze) dopo il trasferimento da Voghera. (ANSA).