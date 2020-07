Sfida capi personale nel post lockdown

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Benessere fisico e salute mentale sono indissolubilmente legati e necessari tanto più nella fase post-lockdown, quando terminato il confinamento a casa si deve affrontare una dura situazione economica. Con l'obbiettivo di far ripartire le aziende, motivando e supportando il personale con una logica di gruppo e di attenzione anche alla solidarietà, l' Associazione italiana per la direzione del personale (Aidp) lancia una sfida tutta in positivo che si rivolge a tutta Italia.

In un periodo di 40 giorni, fino a settembre, tutti i partecipanti - direttori del personale e giovani professionisti del settore delle risorse umane - avranno la possibilità di misurare la propria attività fisica ed il proprio stile di vita avendo come primario riferimento se stessi. I partecipanti verranno poi divisi in squadre che competeranno con i team avversari su uno stile di vita sano e virtuoso. L'iniziativa si chiama Challenge Aidp Lombardia-Virtuoso. I vincitori devolveranno in beneficenza quanto avuto dagli sponsor.