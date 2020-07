Ritorno agli anni '60 con il Mastroianni di Eleventy

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "C'è voglia di bellezza e del bel vivere, di restituire il giusto valore alla qualità delle cose, quelle vere, che durano nel tempo. Il tempo è la chiave del nuovo modo di vestire, per la vera bellezza che non passa di moda, ma rimane intatta come quella naturale eleganza che ha saputo rappresentare Marcello Mastroianni. Saremo eleganti per noi stessi e non più per apparire in un nuovo modo di vestire più comfort ma sempre molto curato, che ci vedrà stare più a casa e ci regalerà più armonia e più voglia di dedicarci a noi stessi". Così Marco Baldassari, fondatore e direttore creativo della linea uomo di Eleventy, il marchio che ha presentato la sua nuova collezione SS 2021 sulla piattaforma digitale della Camera della Moda. Fondamentale per Eleventy è anche il concetto di sostenibilità, perseguito attraverso un percorso di ricerca e innovazione al fine di offrire un prodotto di alta qualità, ma rispettoso dell'ambiente. Pesi adeguati e pensati per un outfit indoor, più leggeri per adattarsi alle giornate trascorse tra le mura domestiche, o per uno stile business casual dove ogni cosa è impercettibile e mai chiassosa. Un modo rilassato di concepire il tempo libero, che interviene solo con piccoli dettagli, come le sottili righe dei pullover o i giubbini gusto vecchio sport.

Staremo più casa o in video call, ma vestiti sempre molto curato indossando capi dove protagonisti sono filati e tessuti naturali come la canapa o il super-ultrachic Cotone Sea Island, per una proposta di leggere polo; T-shirt morbide e scivolose, con intarsi accennati e piccole asimmetrie di colori; felpe in lino che sembrano consumate dal sole e dal mare. E la "T-Shirt Poesia" in pura canapa, che esprime con in versi la passione di Eleventy verso la bellezza italiana.

Accenni alla Dolce Vita e agli anni '60 delle località balneari famose nel mondo, con le giacche sartoriali destrutturate abbinate alle camicie con stampe floreali omaggio al liberty italiano, a Portofino, Capri, Taormina. Icona di stile Marcello Mastroianni nei suoi abiti sartoriali indossati sempre con una disinvolta eleganza. (ANSA).