Gucci lancia collezione Epilogo con diretta di 12 ore

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - "Abbiamo rovesciato il budello e abbiamo tirato fuori ancora una volta le interiora della moda.

Questo è un esperimento. Io non assicuro niente a nessuno. Non so cosa succederà dopo". E' questo l'Epilogo di Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci che oggi ha presentato online la sua nuova collezione per uomo e per donna in maniera del tutto inedita: con una diretta streaming di 12 ore sul sito della griffe e su varie piattaforme digitali di tutto il mondo, da palazzo Sacchetti a Roma, dove si sta svolgendo la prima parte della nuova campagna della collezione, che arriverà in autunno, e con una speciale diretta streaming sulla piattaforma della Camera della Moda, nell'ambito della Milano Digital Fashion week, in cui lo stilista introduce le sue nuove proposte, indossate in piccoli riquadri animati, capolavori di videografica ritagliati come figurine, da ragazzi e ragazze del team dell'ufficio stile, anziché da modelli e modelle. Epilogo arriva a conclusione dell'arco narrativo iniziato con l'ultima sfilata di Gucci, An Unrepeatable Ritual (Un Rito Che Non Ammette Repliche), capitolo iniziale che celebrava la magia della moda svelando ciò che si cela dietro le quinte di un'amata liturgia.

Il look book, scattato da Mark Peckmezian, è stato fotografato su sfondo bianco e arricchito da contributi grafici.

Le foto e il video della campagna saranno rivelati in autunno.

Gli scatti sono a cura di Alec Soth, mentre il video è diretto dai fratelli Damiano e Fabio d'Innocenzo (registi del pluripremiato Favolacce). Le location della campagna sono Palazzo Sacchetti, da dove è stata trasmessa la diretta, e il Campo Boario. (ANSA).