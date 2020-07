Ambiente: 5 tecnologie per salvaguardia

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Dal vetro solare, alla plastica vegetale, passando per il grafene, le batterie sostenibili e i sensori ambientali: sono cinque le tecnologie selezionate dal sito In a bottle (www.inabottle.it) che potranno aiutare a salvaguardare l'ambiente.

Il vetro solare è un materiale per finestre opportunamente trasparente capace di catturare l'energia del sole e convertirla in elettricità in cui Il grande ostacolo al momento è l'efficienza anche se si stanno studiando materiali che hanno una resa del 15% e lasciano passare il 50% di luce.

Per quanto riguarda, la plastica vegetale, in futuro potrà essere utilizzata, quando biodegradabile, al posto della normale plastica. Il grafene, scoperto nel 2004, è spesso composto da un solo atomo, flessibile, trasparente e altamente conduttivo, e questo lo rende adatto adatto a una vasta gamma di applicazioni come la filtrazione dell'acqua, il trasferimento di energia su grandi distanze con perdite minime e usi fotovoltaici. Sulle batterie sostenibili c'è chi sta sperimentandone acquose a flusso di zolfo che abbassano notevolmente i costi, infine i sensori ambientali, identificando gli inquinanti, permettono e permetteranno di misurare la situazione in tempo reale. (ANSA).