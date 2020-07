Svolta Brescia, Cellino vuole Delneri direttore tecnico

(ANSA) - BRESCIA, 15 LUG - Il Brescia è vicino a una svolta tecnica. All'indomani della débacle per 6-2 con l'Atalanta, Cellino ha deciso di accelerare per il progetto che prevede l'inserimento di un direttore tecnico. Da giorni era in atto un dialogo con Gigi Delneri che oggi è arrivato in sede per incontrare Cellino e anche l'allenatore Diego Lopez dal quale il Brescia vorrebbe ripartire la prossima stagione nonostante il brutto finale che si sta profilando. Nei piani di Cellino, Delneri sarebbe supervisore di un progetto che coinvolge anche il settore giovanile. Dialogo in corso. (ANSA).