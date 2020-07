Rifiuti: piattaforma digitale per una differenziata corretta

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - 'Dove lo butto?' è il nome della piattaforma digitale lanciata da Nestlè per aiutare i consumatori a differenziare nel modo più corretto i rifiuti, tenendo conto che ogni Comune ha regole diverse e che spesso è difficile determinare esattamente il materiale che si sta buttando.

Dal sito www.dovelobutto.nestle.it è possibile scaricare infatti una App che, tramite la scansione del codice a barre, è in grado di riconoscere immediatamente il prodotto e di fornire indicazioni sullo smaltimento delle diverse componenti del packaging nel Comune in cui ci si trova. Sul sito è possibile poi fare ricerche con parole chiave per trovare prodotto (ad esempio, nome del prodotto, brand e categoria di appartenenza) e il Comune di interesse.

Secondo un'indagine commissionata da Nestlè, il 74% degli italiani ritiene che le disposizioni diverse sullo smaltimento da una località all'altra generi confusione; senza contare i dubbi sullo smaltimento di materiale che prima del Coronavirus non era di usco comune, come quanti di plastica e mascherine.

Il sito, in questa sua prima fase di lancio, è aperto a suggerimenti da parte dei consumatori per migliorarne l'esperienza d'uso (basta scrivere all'indirizzo dovelobutto@it.nestle.com).

"Crediamo fermamente che per arrivare a un sistema più sostenibile serva un approccio ampio e ragionato - ha spiegato Marta Schiraldi, Nestlé Packaging Champion per l'Italia -"Per questo motivo, lavoriamo attorno a quattro diversi pilastri: la ricerca, finalizzata a sviluppare il packaging del futuro, l'incentivo al riciclo, riuso e riutilizzo dei pack già esistenti,ad oggi la nostra azienda ha raggiunto il 96% di imballaggi riciclabili prodotti in Italia, la collaborazione con realtà esternee, ovviamente, l'informazione e l'educazione ai consumatori,a cui, siamo certi, la nostra nuova piattaforma saprà dare un importante contributo". (ANSA).