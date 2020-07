Milano lancia campagna con Ghali, Cracco, Myss Keta

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Per rilanciare il turismo in città Milano&Partners, l'agenzia di promozione della città di Milano ha lanciato una nuova campagna di comunicazione che ha come protagonista i quartieri cittadini, 'Milano è sempre quella, perché non è mai la stessa'. Nel video della campagna alcuni volti noti invitano a vivere ogni quartiere di Milano, non solo quelli del centro ma anche i più periferici, dal rapper Ghali allo chef Carlo Cracco, alla cantante Myss Keta, all'architetto Stefano Boeri. Tutti i partecipanti al progetto, come spiega una nota del Comune, hanno contribuito gratuitamente all'iniziativa per dare un supporto alla città di Milano. (ANSA).