Milano-Cortina: Spadafora,tutta Italia coinvolta in progetto

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "E' stato il primo incontro con altri ministri e con i vertici della Fondazione Milano-Cortina 2026.

Saranno Olimpiadi straordinarie, ci hanno presentato 34 progetti che coinvolgeranno tutta l'Italia. Non sarà solo un'Olimpiade dello Sport ma anche della cultura, della moda, con soprattutto un grande sguardo ai giovani e al sociale". È quanto riferito dal ministro per lo Sport e le politiche giovanili Vincenzo Spadafora, al termine del tavolo interministeriale, durato circa un'ora, a Palazzo Chigi sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

All'incontro erano presenti anche il ministro per i Beni e le attività culturali, Dario Franceschini il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, il ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, il Ceo della Fondazione Milano-Cortina 2026 Vincenzo Novari e il numero uno del Coni Giovanni Malagò.

"L'incontro è andato molto bene, non ci sono criticità - ha aggiunto Spadafora - Tutti i ministri faranno la propria parte per creare dei progetti. Dobbiamo soltanto correre perché questi mesi di stop non ci hanno aiutato: è vero che le Olimpiadi sono nel 2026 ma vanno organizzate in anticipo. Siamo tutti pronti e motivati per questa sfida".

Riguardo gli eventuali rischi relativi allo spostamento dei Giochi di Tokyo al 2021, Spadafora si è detto sicuro: "Credo che abbiamo tutto il tempo davanti a noi per fare un lavoro di programmazione che ci consenta di rispettare tutti i piani economici previsti. La ministra De Micheli sta accelerando moltissimo sulla costituzione della società delle opere pubbliche infrastrutturali che serviranno anche dopo le Olimpiadi a tutto il paese". (ANSA).