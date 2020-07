Milan: risentimento al legamento, Paquetà salta Parma

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Il Milan dovrà fare a meno di Lucas Paquetà per la sfida di questa sera contro il Parma a San Siro.

Il brasiliano, come fa sapere il club, non è stato convocato per un risentimento al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Si tratta di un fastidio con cui Paquetà fa i conti da un paio di settimane. A Milanello contano di recuperarlo per la partita di sabato contro il Bologna. (ANSA).