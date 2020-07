Da Piacenza 'esodo' per il calcetto

(ANSA) - PIACENZA, 15 LUG - Il divieto di giocare a calcetto imposto dalla regione e miglia Romagna viene eluso ogni giorno da centinaia di sportivi piacentini semplicemente oltrepassando il Po e raggiungendo le vicine strutture sportive di San Rocco al Porto e Guardamiglio che si trovano in Lombardia dove questa pratica è invece consentita. Come racconta il quotidiano Libertà è questo uno degli effetti delle diverse regolamentazioni per quanto riguarda la prevenzione del covid-19. "Onestamente io ho più paura di infettarmi sul treno per Milano che devo prendere ogni mattina, che non giocando a calcetto" commenta uno dei giovani 'trasfertisti' intervistati dal quotidiano di Piacenza, che pubblica un servizio su questo fenomeno.