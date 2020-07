Conte: 'I numeri dicono che l'Inter sta facendo ottime cose'

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - "La situazione degli infortunati? Lukaku sta smaltendo una contrattura, speriamo di averlo quanto prima. Moses è a disposizione, mentre Barella ci auguriamo torni disponibile contro la Roma". Così il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, alla vigilia della gara con la Spal, intervistato da Inter Tv. "Sensi sta continuando le cure, mentre Vecino ha un problema al ginocchio e non riesco a dare informazioni certe - aggiunge -. L'Inter non faceva tanti punti dopo 32 giornate dal 2008/09? Sono numeri che testimoniano le ottime cose che sta facendo questa squadra e questi ragazzi, devono essere uno stimolo per proseguire su questa strada e cercare anche di fare meglio". (ANSA).