Anziano investito dalla propria auto nel Milanese,gravissimo

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Un uomo di 87 anni è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Legnano (Milano), dopo essere stato investito dalla sua stessa macchina.

E' successo dopo le 8,30 a Legnano, in via Candiani, accanto all'ospedale. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe andato dietro alla macchina lasciata in folle e sarebbe stato travolto.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e polizia locale, oltre al personale del 118 che ha subito portato l'anziano al pronto soccorso con traumi da schiacciamento, in pericolo di vita. (ANSA).