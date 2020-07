A Linate ripartenza soft dopo il lockdown

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Primi voli a Linate dopo quattro mesi di chiusura causa lockdown. Nello scalo milanese i passeggeri sono stati accolti con un termoscanner e sono stati invitati a rispettare le distanze al check in. Il primo a partire è stato un volo per Francoforte a metà mattina con un aereo Lufthansa. Il successivo è stato alle 12 per Madrid. Tra di loro un gruppo di ragazzi di Lugano in vacanza. "Finalmente - hanno raccontano visibilmente felici - non vedevamo l'ora". Un altro volo è previsto alle 15 e 05 per Malta, un altro per Francoforte alle 18. (ANSA).