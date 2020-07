L'irriverenza di Moschino in video online

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - I capelli del modello che presenta la pre collezione SS 2021 di Moschino in un video online, nell'ambito della Milano Digital Fashion Week, sono corti e turchini. Una chioma adatta allo stile irriverente del marchio disegnato dal quel ragazzaccio diJeremy Scott, uno che al fondatore della griffe, Franco Moschino, sarebbe piaciuto assai.

Lo stile di Moschino riconferma l'espressione di una moda divertente e scanzonata, dove c'è posto per la giacca in denim stampata a grandi pois neri, per i cinque tasche rosa, per il tuxedo in color jeans con impunture a contrasto, per le felpe stampate multicolori, per i completi-pigiama.

L'intento di Jeremy Scott è chiaramente quello di trasmettere un chiaro messaggio di ottimismo, in un momento delicato per il mondo, con capi caratterizzati da colori brillanti e dalle forme geometriche.

Sulla pagina web di Moschino è stata presentata anche la nuova Resort Donna 21. Colore, energia, positività per uno stile che reinterpreta i simboli iconici di Moschino con codici del tutto nuovi, omaggiando l'heritage creativo del marchio. (ANSA).