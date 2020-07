Bimbo di 6 anni travolto da cancello centro accoglienza

(ANSA) - PAVIA, 14 LUG - Un bambino di 6 anni è stato travolto dal cancello di ingresso del Villaggio San Francesco, una struttura di Pavia che accoglie persone e famiglie in condizioni di fragilità. Il piccolo, soccorso dagli operatori del 118 e trasportato al Policlinico San Matteo, è attualmente in stato di osservazione al reparto di Pediatria dove è stato ricoverato: le sue condizioni devono ancora essere valutate con attenzione, ma non è in pericolo di vita. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte della polizia: in particolare si cercherà di capire per quale ragione il cancello si sia staccato, finendo addosso al piccolo. (ANSA).