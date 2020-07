In Lombardia 94 nuovi casi e 9 decessi

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Dei 169 casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia 94 si sono registrati in Lombardia, pari al 55,6%. Scendono invece a 18 i nuovi positivi trovati in Emilia Romagna, che ieri aveva avuto una percentuale simile a quella della regione più colpita. La Lombardia fa anche registrare 9 delle 13 vittime odierne a livello nazionale. (ANSA).