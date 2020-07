'Detox Water', dimagrire bevendo acqua

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Aiuta a dimagrire, stimola il metabolismo e la diuresi, rende la pelle più bella e idratata, rinforza le difese immunitarie, depura l'organismo, migliora le nostre capacità cognitive. I guru americani del fitness, con l'inizio dell'estate e la corsa contro il tempo per recuperare la perfetta forma fisica, consigliano ai propri follower un rimedio naturale: la 'Detox Water'. E' quanto emerge da un focus di In a Bottle (www.inabottle.it) sul tema benessere e stare in forma.

La Detox Water, in italiano "acqua depurativa", è una bevanda fresca e aromatizzata che si prepara facilmente lasciando in infusione frutta e verdura per una notte in frigorifero.

Esistono di diversi tipi di Detox Water, ciascuna con proprietà organolettiche differenti in base alla varietà di ingredienti utilizzati. È consigliato scegliere ingredienti biologici, non trattati e possibilmente di stagione, che abbiano funzioni depurative e stimolanti. Un esempio di Detox Water è quella a base di limone, cetriolo, zenzero e menta: il limone contiene la pepsina, sostanza che aiuta a bruciare i grassi e ad attivare il metabolismo, mentre il cetriolo e lo zenzero contribuiscono ad eliminare i liquidi in eccesso, con la menta che rappresenta un ottimo rimedio contro i gas intestinali. Altre varianti possono essere mix di agrumi, kiwi, carote e sedano, oppure a base di frutti rossi come mirtilli, lamponi e ribes, dall'azione antiossidantEe. (ANSA).