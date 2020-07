Coronavirus: parenti vittima, hanno ucciso una generazione

(ANSA) - BERGAMO, 13 LUG - "Hanno ucciso una generazione, quella che ha lavorato per tutta la vita per darci il benessere". I tre fratelli Maisto hanno presentato oggi la loro denuncia in procura a Bergamo per la morte del loro padre, scomparso il 29 febbraio in una Rsa lombarda, dove era ospite da oltre un mese prima per altre ragioni e dove ha contratto il coronavirus.

"Lo hanno lasciato morire - spiegano - perché aveva 88 anni e quando abbiamo chiesto se poteva essere ricoverato in una struttura con un reparto Covid ci hanno detto di no". "Negli ultimi giorni non si nutriva nemmeno più - raccontano -, il fatto di non vederci poi, probabilmente, ha fatto sì che subentrasse lo sconforto". "Ora vogliamo che chi ha sbagliato paghi, compreso chi ha deciso di ricoverare i malati di Covid nelle Rsa"", concludono (ANSA).