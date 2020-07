Accoltellato a Milano è legato a latinos

(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Risulta legato a una gang di latinos il 23enne di El Salvador che ieri sera è stato accoltellato a bordo di un autobus a Milano, in via Bassini.

Secondo quanto riferito da fonti investigative, l'aggressione non è stata casuale, il giovane è stato seguito e ferito da un gruppo di 7-8 persone che sarebbero a loro volta sudamericane.

Questo elemento andrebbe ad avvalorare l'ipotesi di una spedizione punitiva organizzata da un gruppo rivale. Resta da capire il movente.

Il 23enne ha alcuni precedenti, ma al momento non risulterebbe coinvolto in vicende di pandillas. Ai primi soccorritori ha detto di non conoscere i suoi aggressori, ma gli investigatori sospettano che sappia molto di più. Nel corso del raid è stato colpito da diversi fendenti tra addome e schiena ma non è giudicato un pericolo di vita.