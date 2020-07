Milano: a Cascina Merlata scuola per 900 alunni

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Un nuovo plesso scolastico pubblico per tutto il quartiere e la riqualificazione del piazzale antistante il Cimitero Maggiore di Milano. Sono i due interventi pubblici che realizzerà la società Euromilano Spa nell'ambito dell'Accordo di Programma relativo al progetto UpTown/Cascina Merlata.

Il nuovo plesso scolastico con cinque sezioni di scuola dell'infanzia, 15 classi di scuola primaria, 9 classi di secondaria di primo grado, accoglierà un totale di circa 900 alunni. L'attivazione della scuola, la cui realizzazione avrà un valore di circa 17 milioni di euro, è prevista per l'anno scolastico 2023/2024.

Nell'ambito dello stesso accordo di programma si inserisce anche la riqualificazione del piazzale di fronte al Maggiore. I lavori interesseranno una superficie di circa 55.000 metri quadrati e prevedono non solo la sistemazione delle aree a verde, ma anche il restyling della piazza, dei parcheggi a raso (188 posti auto e 16 posti moto), del capolinea tranviario.

Il complessivo importo dei lavori ammonta a circa 4 milioni di euro: "Milano è una città policentrica e gli investimenti privati, in sinergia con quelli pubblici, ci consentono di rigenerare aree strategiche con progetti caratterizzati da elevata qualità e sostenibilità - ha commentato l'assessore all'Urbanistica, Pierfrancesco Maran -. Qui arriverà anche una fermata aggiuntiva della Circle Line, a servizio del quartiere e del distretto Mind che sorgerà a poca distanza". (ANSA).