In Lombardia 77 nuovi positivi e 8 decessi

(ANSA) - MILANO, 12 LUG - Sono 77 i nuovi casi positivi in Lombardia, ddi cui 15 a seguito di test sierologici e 16 'debolmente positivi con 9.545 tamponi effettuati. I decessi sono 8, per totale complessivo di 16.748 morti in regione dall'inizio della pandemia. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+2, 31 in totale) mentre diminuiscono negli altri reparti (-13, 160).

Dei nuovi casi, 27 sono in provincia di Mantova, 21 a Bergamo, 6 a Milano di cui 5 a Milano città. Nessun nuovo caso a Lodi, Sondrio e Pavia. (ANSA).