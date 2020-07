Fool's Garden in Italia dopo 25 anni

(ANSA) - BRESCIA, 10 LUG - A 25 anni di distanza dalla hit mondiale Lemon Tree, i Fool's Garden, quell'anno dominatori delle classifiche di mezzo mondo, tornano a farsi sentire in Italia. Lo fanno per mezzo di una collaborazione nata nei giorni del lockdown da Covid con la band bresciana La Crisi Di Luglio.

Da oggi, venerdì 10 luglio, è su tutte le piattaforme il singolo ABCD (Freecom, edizioni Cramps Music), nuovo singolo della Crisi Di Luglio cui hanno collaborato i due membri fondatori dei Fool's Garden: Volker Hinkel (chitarre, cori, Mellotron) e Peter Freundenthaler (cori). Il nuovo drummer della band originaria di Pforzheim (Baden-Württemberg, Germania) Jan Hees ha suonato la batteria e curato il mix.

ABCD è la prima di un trittico di canzoni che La Crisi Di Luglio pubblicherà, tutte caratterizzate dalla medesima partnership e tutte realizzate in regime di lockdown.

I Fool's Garden sono attivi dal 1991 e, dopo il successo di Lemon Tree, non si sono mai fermati. In totale hanno pubblicato 10 album e ne anno in lavorazione un undicesimo, già anticipato dal singolo pop-dance "Outta Love". (ANSA)