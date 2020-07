Covid: grazie da quintetto archi Scala

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Medici e infermieri, ma anche forze dell'ordine e responsabili di tutti i servizi essenziali.

Professionisti che durante i giorni più difficili della pandemia hanno lavorato senza sosta, permettendo a Varese di superare l'emergenza coronavirus. A tutti loro domenica prossima sarà dedicato un concerto nel cortile d'onore di Palazzo Estense: l' appuntamento è alle 18 con il Quintetto d'Archi dell'Accademia Teatro alla Scala.

A fronte delle disposizioni ancora in vigore per il contrasto alla diffusione del contagio, per il concerto sono previsti 100 posti a sedere e altrettanti in piedi, tutti a distanza di sicurezza e con le necessarie precauzioni. La partecipazione è libera e gratuita.

"Il nostro - afferma il sindaco di Varese, Davide Galimberti - è un piccolo gesto, con il quale vogliamo esprimere la nostra infinita gratitudine a tutti quei concittadini che, portando avanti il loro quotidiano impegno lavorativo, hanno permesso alla città e al Paese di affrontare una prova semplicemente inimmaginabile". (ANSA).