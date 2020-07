In Lombardia 119 nuovi positivi e 5 decessi

(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Sono 119 i nuovi contagiati in Lombardia, di cui 33 a seguito di test sierologici e 34 'debolmente positivi', con 11.812 tamponi effettuati. I decessi sono 5 per un totale di 16.730 morti in regione dall'inizio della pandemia. Calano sia i ricoverati in terapia intensiva (-3, 31 in totale) che negli altri reparti (-10, 201 in totale).

Dei 119 i nuovi contagiati, 35 sono a Milano, di cui 15 a Milano città, 28 a Bergamo, 15 a Mantova e 14 a Brescia. Non ci sono nuovi casi a Lodi, un solo positivo a Sondrio, Lecco e Como. (ANSA).