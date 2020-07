Aeroporto di Linate riapre il 13 luglio

(ANSA) - MILANO, 09 LUG - E' ufficiale: l'aeroporto milanese di Linate riaprirà il 13 luglio. L'Enac ha infatti inviato una lettera alla Sea, società che gestisce gli scali milanesi, confermando la data di riapertura dello scalo chiuso dal 16 marzo. L'aeroporto avrà un'operatività di 5 voli in arrivo e 5 in partenza ogni ora. Dal 24 luglio Alitalia tornerà a volare su Linate dove effettuerà, in una prima fase, solo i collegamenti della Continuità Territoriale con la Sardegna. (ANSA).