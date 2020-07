Poste, nuovo ufficio in Centrale Milano

(ANSA) - TORINO, 08 LUG - Nuovo Ufficio Postale alla Stazione Centrale di Milano. Aperto da oggi in Piazza Luigi di Savoia, offre ai passeggeri in transito e ai cittadini la possibilità di utilizzare i servizi di Poste Italiane e svolgere ogni tipo di operazione. Aperto da mercoledì 8 luglio, sostituisce quello presente nell'atrio dell'ingresso della stazione ed è dotato di quattro sportelli polifunzionali dove sarà possibile svolgere tutte le operazioni finanziarie e postali.

Dotato anche di un ATM Postamat, accessibile dall'esterno, l'Ufficio Postale 'Milano Stazione Centrale' è dotato di tutte le misure di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro tramite apposita segnaletica a pavimento e di speciali pannelli schermanti in plexiglass. Il personale che opera allo sportello è dotato di mascherine, guanti e gel disinfettante presente anche nella sala al pubblico. (ANSA).