L'Inter a Verona per blindare il terzo posto

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - La sfida di domani sera fra Verona (4,64) e Inter (1,75) chiude la 31/a giornata e servirà a capire se la crisi dell'Inter è solo passeggera o è destinata a esplodere. I nerazzurri, che devono blindare il terzo posto dall'assalto dell'Atalanta, hanno subito un crollo verticale al giro di boa: appena 18 punti nelle ultime 10 partite, dato che li posiziona all'ottavo posto nella classifica del girone di ritorno.

Nonostante il momento poco felice, il 54% dei tifosi di Planetwin365 si schiera a favore dell'Inter, mentre solo il 21% crede in un riscatto del Verona. Gli scaligeri attualmente ottavi, confidano nell'effetto-Bentegodi, dove hanno ottenuto 7 vittorie nelle ultime 10 partite - per rilanciarsi nella corsa all'Europa League. La lavagna di Planetwin365 anticipa una partita ricca di gol (Over 2.5 a 1,72), con un risultato esatto di 2-0 (9,05) a favore della squadra di Conte. Gli scaligeri non vincono contro l'Inter dal 1992 e hanno subito almeno 2 gol nelle ultime 7 partite casalinghe contro i neroazzurri in campionato.

I bookies attribuiscono a Romelu Lukaku il primo gol della partita (4,00), seguito dal compagno d'attacco Martinez (5,00), che ha sulla coscienza il rigore sbagliato contro la Sampdoria; il Verona punta forte su Di Carmine (8,00).