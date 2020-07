Juve: CR7, non è risultato che volevamo, testa alta e lavoro

(ANSA) - TORINO, 08 LUG - "Non è stato il risultato che volevamo, ma testa alta e lavorare": così Cristiano Ronaldo, attraverso il proprio profilo Instagram, commenta la sconfitta di ieri sera contro il Milan per 4-2. Un pensiero condiviso dal capitano della Juventus, Leonardo Bonucci: "Non c'è tempo per guardare indietro - ha scritto il centrale bianconero -, recuperiamo e pensiamo alla prossima". Una sfida complicata: sabato sera alle 21.45 all'Allianz Stadium arriva l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, impegnata oggi contro la Sampdoria.

