Coronavirus, salgono a 42 casi focolaio in azienda parmense

(ANSA) - PARMA, 08 LUG - Ci sono ulteriori nove casi di positività riconducibili al focolaio di coronavirus riscontrato nell'azienda di ovoprodotti di Sanguigna di Colorno, in provincia di Parma, e collegato a una società di servizi lombarda che fornisce manodopera a diversi contesti produttivi, compresa appunto l'azienda della provincia emiliana.

Il totale dei contagiati per ora sale dunque a 42 persone, per lo più residenti in Lombardia.

Sono ulteriori nove le persone entrate in contatto con i casi positivi della cooperativa di lavoro con sede legale in Lombardia da dove è partito il contagio e che ha portato a una prima conta di 33 positività. I 9 positivi sono l'esito dei test realizzati dall'Ausl di Parma a seguito della iniziale segnalazione dell'Ats Valpadana. (ANSA).