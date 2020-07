Consegnata Storia Esercito a Vecciarelli

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - L'editore milanese Alberto Peruzzo ha consegnato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, un cofanetto speciale de 'L'esercito italiano.

La storia illustrata dal 1861 a oggi', una edizione limitata in tre volumi rilegata a mano.

"E' un'opera fuori dall'ordinario che copre un vasto periodo temporale dall'unità del Paese a oggi - ha commentato il gen.

Vecciarelli -. E racconta non solo la storia fatta di avvenimenti, ma molti particolari e aneddoti interessanti della vita quotidiana dell'Esercito e quindi del Paese". "Sono al servizio della nostra Difesa persone straordinarie - ha replicato Peruzzo - che fanno onore al Paese e in silenzio sono a fianco ai cittadini tutte le volte che è necessario da un terremoto all'attuale coronavirus. Li ringrazio tutti partendo dal generale Vecciarelli".