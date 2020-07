Presa banda furti bancomat e rapine auto

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - E' stata sgominata dalla polizia di Stato una banda di rapinatori italiani, di etnia rom con base nei campi nomadi, dediti alla commissione di rapine - particolarmente violente - di auto di lusso di grossa cilindrata, spesso utilizzate per la commissione di altre rapine e di furti in sportelli Bancomat, di diverse banche dell'hinterland milanese, ricorrendo alla tecnica dell'esplosione con acetilene.

Gli arresti sono stati eseguiti tra le province di Milano, Pavia e Bergamo. I 'colpi' sarebbero stati commessi tutti nel febbraio scorso. Due i campi nomadi sottoposti oggi ai controlli: via Martirano e via della Chiesa Rossa. Per l'esecuzione dell'ordinanza di custodia in carcere, gli agenti della Squadra Mobile di Milano sono stati coadiuvati da oltre un centinaio di uomini delle Squadre Mobili di Bergamo, Pavia e Piacenza.