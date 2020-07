Lombardia: Regione celebra 50 anni, ricordate vittime Covid

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Si sono aperte con la commemorazione delle vittime del Covid le celebrazioni nell'Aula di Palazzo Pirelli per i 50 anni della Regione Lombardia, "un momento - ha spiegato il presidente dell'Assemblea lombarda Alessandro Fermi -, che deve coniugare la solennità dell'occasione alla franchezza di un bilancio e soprattutto servire per gettare lo sguardo al futuro".

Alla cerimonia partecipano anche il primo presidente della Regione Piero Bassetti, il governatore Attilio Fontana e diversi ex presidenti del Consiglio regionale. Prima dell'inizio delle celebrazioni nello Spazio Eventi è stata inaugurata un'anteprima della mostra storica dedicata ai 50 anni della Regione Lombardia e realizzata dall'ANSA e dal Consiglio regionale, che aprirà al pubblico in autunno.

Per Fermi "se ci limitassimo all'auto celebrazione commetteremmo un errore, soprattutto ora che stiamo uscendo con fatica da un'emergenza, quella del Covid, assolutamente inedita che ha messo a dura prova i nostri territori". Dunque "oggi al giusto orgoglio per questa festa di compleanno uniamo il dolore per le vittime dell'epidemia e i loro famigliari, a cui rendiamo un rispettoso omaggio con un momento di raccoglimento in cui ascolteremo il silenzio", ha concluso. (ANSA).