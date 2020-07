'Green Saturdays' per una food forest

(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Diecimila metri quadri di bosco 'edibile', cioè commestibile, grazie alla presenza di 2.000 piante tra alberi e arbusti da frutto, da legno e medicinali adottati dai cittadini. E' la food forest che nascerà in autunno all'interno del Parco Nord di Milano, con accesso libero, per consentire alle persone di scoprire funzioni e usi di specie autoctone poco conosciute o utilizzate in cucina.

L'adozione delle piante avviene attraverso il portale per le riforestazioni in crowdfunding wownature.eu e con il supporto dei 'Green Saturdays' organizzati dalla catena di ristoranti milanese specializzata in cucina naturale That's Vapore. Si parte l'11 luglio: il 50% del ricavo dei piatti vegetariani consumati all'interno dei locali o ordinati tramite delivery verrà dedicato alla piantumazione di alberi. (ANSA).