Vigile ucciso: assolto imputato a Milano

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Assolto per "non aver commesso il fatto". Si è chiuso così il processo in Corte d'Assise a Milano per Milos Stizanin, serbo di 26 anni che era in auto con Remi Nikolic, il giovane all'epoca minorenne che alla guida di un suv travolse e uccise l'agente di Polizia locale Niccolò Savarino impegnato in un controllo di routine a Milano, il 12 gennaio 2012. Il giovane è tornato libero. "E' uno schifo, non è giustizia, chi ha pagato per mio fratello?", ha detto Carmelo Savarino, fratello dell'agente ucciso.