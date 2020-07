'Ndrangheta: arresti tra Milano e Reggio

(ANSA) - MILANO, 6 LUG - Un'operazione antidroga è in corso, tra le province di Milano e Reggio Calabria, da parte dei Carabinieri di Milano che stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 17 persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. L'indagine, avviata nel 2018 e coordinata dalla Dda di Milano, rappresenta la prosecuzione dell'operazione 'Quadrato', che ha smantellato un gruppo criminale dedito al traffico di ingenti quantitativi di cocaina e marijuana nel sud-ovest della provincia di Milano. Tra gli indagati ci sono anche due indagati con l'aggravante del metodo mafioso "per avere agevolato la 'ndrangheta a Corsico-Buccinasco". "L'impianto accusatorio - si legge in una nota - è stato suffragato dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, riscontrate nelle indagini, individuando due affiliati alla 'ndrina 'Barbaro-Papalia' di Platì, attiva nella gestione delle piazze di spaccio a Corsico e Cesano Boscone".