Milano: Salvini, candidarmi? A fine carriera sì

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - "Alla fine della mia carriera ci penserò, assolutamente. Adesso ho voglia di riprendere per mano questo Paese. E, siccome prima o poi ci dovranno far votare a livello nazionale, c'è bisogno di concretezza". Così ha risposto il leader della Lega Matteo Salvini a chi gli ha chiesto se pensa di candidarsi a sindaco di Milano alle prossime comunali del 2021. "Stiamo preparando la squadra. La via maestra sono le elezioni, speriamo che questo Governo tolga il disturbo il prima possibile", ha ribadito Salvini, arrivando nella sede di Fai Conftrasporto a Milano. (ANSA).